Финансовый маркетплейс Cashtoday

Cashtoday — ваш проводник на финансовый рынок.
Мы здесь, чтобы вы могли сделать надежный выбор, и неважно, о чем речь — займы, инвестиции, кредиты, ипотека или юридическая консультация.
Мы готовы рассказать вам о том, как:
- выбрать лучшее РКО и открыть счет;
- подобрать дебетовую или кредитную карту на лучших условиях;
- оформить кредит в банке или МФО;
- взять ипотеку по хорошей ставке на любой срок;
- начать процедуру банкротства;
- инвестировать и не прогореть;
- застраховать себя, близких, недвижимость и бизнес.
Мы проверяем все, о чем пишем, и внимательно следим за всеми тенденциями и новостями на финансовом рынке.
Выбирайте с нами — нам не все равно.